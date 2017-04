Seit 2014 hält sich Dauerbrenner Die Sims 4 am Markt und wird ständig um neue Inhalte erweitert. Nun bittet Maxis in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Community.

Erstmals in der Geschichte der Sims sollen Fans die Möglichkeit erhalten, am Entwicklungsprozess neuer Inhalte teilzunehmen. Diese dürfen bei der Erstellung eines komplett neuen Accessoires-Packs zu Die Sims 4 helfen. Ab sofort können Interessierte an einer Abstimmung teilnehmen, um zunächst ein übergreifendes Thema für den neuen DLC zu wählen.

Die Abstimmung ist via Sims-Blog möglich. Anschließend können die verschiedenen Entwicklungsschritte dort begleitet werden. Maxis wird dabei an die Community die gleichen Fragen stellen, mit denen sich auch das Entwicklerteam in diesem Prozess befasst. Das Feedback soll wesentlicher Bestandteil des DLCs werden.



Die offiziellen Details zur Community-Abstimmung und dem Ablauf im Überblick:

Themen-Abstimmung (03. April - 06. April): Wahl des übergeordneten Themas des Packs. Jeder Aspekt des Spiels wird von dieser Entscheidung beeinflusst.

Grafikstil-Abstimmung (10. April - 12. April): Wahl des Pack-Stils aus den vorgeschlagenen Grafikstilen, nach dem sich die Konzeptkünstler bei der Erstellung von Objekten und Kleidern richten.

Objekte- und Kleider-Abstimmung (18. Mai - 21. Mai): Wahl eines Favoriten aus der von den Künstlern kreierten Konzeptkunst, um den Entwicklern dabei zu helfen, die Objekte und Kleidungsstücke für das Pack auszuwählen.

Feature-Abstimmung (23. Juni - 26. Juni): Wahl der Gameplay-Features, die im Pack enthalten sein sollen.

Pack-Icon-Abstimmung (Herbst): Wahl des Icons, welches auf der Verpackung und im Spielkatalog erscheinen soll.

Pack-Titel-Abstimmung (Herbst): Wahl eines Titels, der am besten zur Atmosphäre und zu den Inhalten des Spiels passt.