Wie gewohnt ist bei EA immer auch Die Sims Thema auf Pressekonferenzen. Neben Die Sims Mobile für iOS und Android thematisierte man dabei auch eine tierische neue Erweiterung zu Die Sims 4.

Wer sich weiterhin mit Die Sims 4 auf PC und Mac beschäftigt, der darf sich noch in diesem Jahr auf ein weiteres Add-on freuen. Auf der gamescom hat Electronic Arts zusammen mit Entwickler Maxis die Erweiterung "Cats & Dogs" angekündigt. Diese soll ab dem 10. November für PC und den Mac zu haben sein - und damit kurz vor dem Release der Konsolen-Version für PS4 und Xbox One am 17. November 2017.

Mit "Cats & Dogs" erhalten - der Name verrät es ja bereits - endlich Tiere Einzug in Die Sims 4. Euch steht dabei eine riesige Palette an Katzen- und Hunderassen zur Verfügung, und ihr könnt sogar zwei beliebige Rassen kombinieren, um einen tollen Mischling zu erstellen. Das Fell kann mit verrückten Mustern individualisiert werden und ihr könnt zum Beispiel mit Punkten und Streifen ein Tier aus dem echten Leben nachbilden. Erstmals sind besondere Outfits und Accessoires verfügbar, mit denen der Look der Vierbeiner abgerundet werden kann. Spezielle Persönlichkeitsmerkmale sorgen dafür, dass sich die Tiere nicht nur äußerlich, sondern auch vom Charakter voneinander unterscheiden.

Das Add-on erweitert das Basisspiel zudem um die Küstenlandschaft von Brindleton Bay. Sims können mit ihren Tieren am Hafen Ball spielen, einen Spaziergang zum Leuchtturm unternehmen, im Park einen Hindernisparcours aufbauen und sogar nach streunenden Tieren Ausschau halten, um diese mit nach Hause zu nehmen.

Doch noch einmal zurück zur Konsolen-Umsetzung: Auf PS4 und Xbox One sollt ihr künftig die gleiche Spielerfahrung erhalten wie PC- und Mac-Spieler. So wird es alle grundlegenden PC-Inhalte geben, alle zusätzlichen Inhalte werden durch regelmäßige Inhalte und DLC-Pakete nachgeliefert. Vorbesteller der PS4- und Xbox-One-Fassung profitieren von einem kleinen Bonus, denn diese erhalten das "Perfect Patio Stuff Pack". Wer sich die Deluxe Party Edition zulegt, der erhält außerdem bereits ab dem 14. November früheren Spielzugriff.