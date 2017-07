Zuletzt gab es aufgrund eines Leaks bereits entsprechende Gerüchte um eine Xbox-One-Umsetzung von Die Sims 4. Jetzt haben Maxis und EA Nägel mit Köpfen gemacht.

In einer Pressemeldung wurde heute aber nicht nur die bereits via Microsoft Store geleakte Xbox-One-Version von Die Sims 4 angekündigt, sondern zudem auch noch eine PS4-Variante. Beide Konsolenversionen sollen ab dem 17. November 2017 - und damit über drei Jahre nach dem eigentlichen PC-Release - erhältlich sein.

Auch auf Konsolen erwartet euch eine Welt voller Kreativität und Entscheidungsfreiheit, ob bei der Erstellung eurer Sims, dem Aufbau der eigenen Karriere, den Beziehungen oder dem Bau des eigenen Traumhauses. Alles kann nach euren Wünschen und Vorstellungen gestaltet werden.

Neben dem Gameplay des Basisspiels auf dem PC ist in der Konsolenversion auch alles enthalten, was in der Folge via Gratis-Updates nachgeliefert wurde. Zudem sollen künftig weiter regelmäßige Updates und Zusatzinhalte für die Konsolenvariante erscheinen. Vorbesteller künnen sich mit dem "Sonnenterrassen Accessoires Pack" zusätzliche Inhalte in Form von Bonus-Dekors für die Gartenoase oder Whirlpools sichern.

Wer sich die Deluxe Party Edition vorab sichert, der kann zudem bereits schon drei Tage vor dem eigentlichen Release ab dem 14. November 2017 einsteigen. Diese Spielfassung bietet zudem spezielle Inhalte wie die Flammende Tiki-Bar, Kostüme und Tierhüte. Weitere Details zu den Vorbestellungen findet ihr hier auf der offiziellen Webseite. Auf der Xbox One können EA-Access-Mitglieder im Rahmen einer Play-First-Trial-Version bereits fünf Tage vor dem weltweiten Termin für die Käufer der Deluxe Party Edition, also ab dem 09. November, eintauchen.