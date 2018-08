Mit einigen Neuerungen will Blue Byte mit der Die-Sielder-Reihe nächstes Jahr nochmal neu durchstarten. Die Ansätze sehen sogar vielversprechend aus.

Nur einige Monate, nachdem Blue Byte für Anno 1800 am 19 Februar die Anker lichtet, werden auch Die Siedler wieder genau das tun, was sie am besten können: siedeln. Auf der gamescom wurde angekündigt, dass Volker Wertich, Schöpfer der Reihe, an einem neuen Teil arbeitet, der 2019 erscheinen wird.

Die Siedler verlassen nach einer Katastrophe ihre Heimat und setzen die Segel auf die Suche nach einem neuen Fleckchen Erde zum Leben. Dabei soll ein "antikes Geheimnis, das ihr Leben für immer verändern wird", ebenfalls eine Rolle spielen.

Für den Neustart wird das Nahrungssystem überarbeitet, auch gibt es alternative Wege zum Sieg. Präsentiert wird Die Siedler mit der Snowdrop-Engine von Ubisoft. Siedler-Fans werden den 25. Geburtstag der Aufbausimulation nicht vergessen haben. Aus diesem Anlass veröffentlicht Blue Byte außerdem die Die Siedler History Collection, in der alle sieben bisherigen Spiele enthalten sind. Die Sammlung erscheint am 15. November 2018 exklusiv auf Uplay. Die Siedler 1 History Edition ist außerdem ab sofort über Uplay erhältlich.