Die Fortsetzung der PC-Reihe Die Gilde wird dieses Mal einen etwas anderen Weg gehen. So erscheint eine frühzeitige Early-Access-Fassung, um die Spieler in den weiteren Werdegang der Entwicklung einzubinden.

In einer Pressemeldung hat THQ Nordic heute bekannt gegeben, dass der kommende Titel Die Gilde 3 schon bald als Early-Access-Version erhältlich sein wird. In die entsprechende Phase wird das Spiel demnach am 26. September 2017 übergehen. Der Release der Vollversion ist dann für das zweite Quartal 2018 angedacht; einen detaillierte Zeitplan für den angedachten Ablauf bis dorthin wird man kurz nach der gamescom veröffentlichen.

Heinrich Meyer, Producer von Die Gilde 3, kommentiert den Schritt wie folgt: "Nach monatelangen internen Diskussionen über die Ausrichtung einiger Features des Spiels haben wir uns dazu entschieden, die Early-Access-Phase zu beginnen, um die letzte Etappe der Entwicklung des Spiels gemeinsam mit der Community zu bestreiten."

Jan Binsmaier, Publishing Director von THQ Nordic, fügt hinzu: "Normalerweise würden wir die Early-Access-Phase viel früher während der Entwicklung eines Projekts in Betracht ziehen. Die Gilde 3 liegt ein sehr offenes und simulationslastiges Spiel-Design zugrunde. Deshalb sehen wir Early Access als den bestmöglichen Weg, um den Erwartungen der Fans absolut gerecht zu werden."