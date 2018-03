Kurzinfo

Die Gilde 2 – Renaissance handelt vom Ausklang eines finsteren Zeitalters, in dem Kirche und Adel ganz Europa im Würgegriff halten und der unermessliche Reichtum der Adelsgeschlechter auf den Schultern des einfachen Volkes erwirtschaftet wird. Nun jedoch, im 14. Jahrhundert, beginnt der Wandel. Bürgerliche, Handwerker und Händler, gewinnen an Einfluss und Wohlstand. Immer mehr Leute lernen Lesen und Schreiben, der Adel büßt an Privilegien und Freiheit ein. Dies ist der Beginn der Renaissance, einem Zeitalter des Ausgleichs, der Rückgewinnung individueller Freiheiten und eine Blütezeit von Handel, Kunst und Handwerk.