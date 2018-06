The Awesome Adventures of Captain Spirit

The Awesome Adventures of Captain Spirit ist eine Gratis-Episode, die die Vorgeschichte des kommenden Life is Strange 2 erzählt. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr die PIN-Nummer erhaltet, um das Handy freischalten zu können, wie ihr den Schatz im Labyrinth findet, euer Kostüm und euer Team aus Superhelden und Superschurken vervollständigt und alle anderen Aufgaben und Quests löst.

In The Awesome Adventures of Captain Spirit schlüpft ihr in die Rolle des jungen Chris, der in seiner Fantasie aufregende Abenteuer als Superheld Captain Spirit erlebt. Nach der Introsequenz könnt ihr euer Kinderzimmer erforschen und werdet nach einer Weile von eurem Vater zum Frühstück gerufen. Danach habt ihr mehrere Aufgaben/Quests, die ihr als Superheld erfüllen müsst bzw. könnt. Die meisten davon sind optional. Wir empfehlen euch aber, sie alle zu absolvieren, um The Awesome Adventures of Captain Spirit in vollem Umfang zu genießen.

Vorsicht: Spiel nicht zu früh beenden!

Nach einer Weile schläft der Vater vor dem Fernseher ein. Weckt ihr ihn wieder auf, so erlebt ihr direkt die Endsequenz. Unerledigte Aufgaben könnt ihr dann in diesem Spieldurchgang nicht mehr abschließen. Ihr solltet daher unbedingt den Vater erst wecken, wenn ihr alle Aufgaben vollständig gelöst habt! Wir verraten euch, wie das geht.

Entscheidungen: Beziehung zum Vater

In The Awesome Adventures of Captain Spirit gibt es nur wenige Entscheidungen, die sich auf den Handlungsverlauf auswirken. Je nachdem wie ihr euch verhaltet, entwickelt sich aber eure Beziehung zu Chris' Vater besser oder schlechter, was sich in einigen Szenen auf das Verhalten zwischen den beiden auswirkt und nach Aussage von Entwickler Dontnod auch als Spielstand in Life is Strange 2 mitgenommen werden kann und sich dort bemerkbar machen soll

zu Beginn: je eher ihr dem Vater antwortet, wenn dieser zum Frühstück ruft, und euch dorthin begebt, umso besser ist euer Verhältnis zu ihm

nehmt die Käsemakkaroni aus dem Kühlschrank und macht sie für den Vater in der Mikrowelle warm

spült das schmutzige Geschirr im Spülbecken

hebt die Hose im Schlafzimmer auf und wascht sie zusammen mit der schmutzigen Wäsche in der Waschmaschine

legt den Autoschlüssel zunächst artig in das Schmuckkästchen, bevor ihr ihn wieder stibitzt

schippt den Schnee vor der Eingangstür

Wasserfresser

Beim Wasserfresser handelt es sich um den Wasserboiler – ein Wortspiel aus „water heater“ und „water eater“, das im Deutschen leider nicht mehr so richtig funktioniert. Er befindet sich hinter der dunklen Tür im hinteren Bereich des Hauses

optional: nehmt die schmutzige Hose, die im Schlafzimmer des Vaters auf dem Boden liegt

geht zum Gang neben der Küche und schaltet das Licht ein

optional: füllt die Wäsche und die Hose in die Waschmaschine

optional: gebt ihr die Hose in die Waschmaschine, so fällt euch die Telefonnr. der neuen Freundin des Vaters in die Hände, die ihr daraufhin anrufen könnt

Öffnet die Tür, und ihr findet euch in einer Art dunklen „Paralleldimension“ wieder

Geht auf den Wasserfresser zu und besiegt ihn mit euren Superkräften

Bierdosen

Eine weitere Aufgabe von Captain Spirit besteht darin, Schießübungen mit den leeren Bierdosen des Vaters zu vollführen