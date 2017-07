Ich habt euch Diablo III immer noch nicht zugelegt und wollt euch den Titel zunächst lieber einmal anschauen? Zumimdest auf der Xbox One habt ihr an diesem Wochenende die Möglichkeit dazu.

Wie nun bekannt gegeben wurde, wird die Diablo III: Ultimate Evil Edition für alle Gold-Mitglieder bei Xbox Live am Wochenende kostenfrei spielbar sein. Die Aktion ist Teil der Promotion "Microsoft Free Play Days".

In der angesprochenen Ultimate Evil Edition könnt ihr euch auch selbst ein Bild von der Erweiterung namens "Reaper of Souls" nebst dem Hauptspiel machen. Vier Tage lang habt ihr von nun an die Chance, in das Höllenspektakel einzutauchen. Wer überzeugt ist, kann sich die Vollversion zudem mit einem Rabatt von 35 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern.

Unseren aktuellen Diablo III: Rise of the Necromancer Testbericht könnt ihr zur Einstimmung ebenfalls nachlesen.