Ja was denn nun, werden sich Anhänger der Switch, die sehnsüchtig auf Diablo III von Blizzard warten, denken. Erst ein vermeintlicher Teaser, dann ein Dementi und jetzt kommt die Switch-Version doch? Wir klären über den aktuellen Stand auf.

Letzte Woche sorgte Blizzard via Twitter für Aufsehen, als ein Teaser auf eine vermeintliche Switch-Umsetzung von Diablo III hindeutete. Gestern folgte nun seitens des Kult-Entwicklers ein offizielles Dementi, indem man verlautbaren ließ, der Tweet sei lediglich eine Art Scherz gewesen und man habe nichts anzukündigen. Das mag aktuell zwar so sein, allerdings deutet auch Einiges darauf hin, dass eine Switch-Portierung des erfolgreichen Action-RPGs doch noch kommt.

Das jedenfalls behaupten die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Eurogamer unter Berufung auf nicht näher genannte, jedoch mit der Sache vertraute Quellen. Laut diesen befindet sich eine Switch-Version von Diablo III nämlich sehr wohl in Arbeit; unklar sei demnach lediglich, ob bei Release direkt die Erweiterungen "Reaper of Souls" und "Rise of the Necromancer" enthalten sein werden. Alles andere wäre jedoch dann doch schon eine faustdicke Überraschung!

Wie dem auch sei: Laut den Quellen des Magazins seien die Verantwortlichen für die Switch-Version über den plötzlichen Teaser-Tweet mehr als erstaunt gewesen. Schließlich sei man von der offiziellen Ankündigung dieser Spielversion noch "mehrere Monate entfernt". In diesem Licht wird auch klar, warum Blizzard gestern zunächst recht deutlich dementierte. Immerhin: Dabei schloss man ja keineswegs aus, dass nicht später eine Switch-Version angekündigt werden könnte - und Vieles deutet genau darauf hin.