Es war im Vorfeld bereits vermutet worden, nun ist es auch Gewissheit: Blizzard hat anlässlich der BlizzCon kein Diablo IV angekündigt, wohl aber frische Inhalte für Diablo III.

Um das 20-jährige Jubiläum des ersten Diablo, mit dem die Erfolgsgeschichte begann, zu feiern, hat Blizzard einen Retro-Modus für Diablo III: Reaper of Souls angekündigt. Dabei dürft ihr nach Tristram zurückkehren, in die Tiefen der Kathedrale hinabsteigen und einen 16 Ebenen tiefen Dungeon voller Monster erkunden. Dabei müsst ihr euch auch den vier Hauptbossen des Originals stellen. Präsentiert wird das Ganze mit zahlreichen Retro-Elementen wie besonderen Grafikfiltern und Charakterbewegungen in nur acht Richtungen.

Daneben gibt es - das war im Vorfeld bereits vermutet worden - mit dem Totenbeschwörer für das eigentliche Spiel eine komplett neue Klasse. Der Nekromant macht sich die dunklen Künste zunutze und bezieht dank seiner Magie Vorteile aus dem Einsatz der Macht des Todes. Mächtige Armeen Wiederauferstandener oder Kadaverexplosionen gehören beispielsweise zu seinen Fertigkeiten.

Der neue Retro-Modus soll im Januar 2017 per Update zur Verfügung gestellt werden. Der Totenbeschwörer erscheint ebenfalls irgendwann im kommenden Jahr 2017. Bereits ab nächster Woche gibt es das Update auf Version 2.4.3 auf dem PTR, in dem die Rüstkammer eingeführt wird; die fertige Version erscheint ebenfalls 2017. Weitere Details zu allen Ankündigungen erhaltet ihr in diesem Blog-Eintrag; hier werden zudem weitere Details zum Totenbeschwörer bekanntgegeben.