Kurz nach der E3 hat Blizzard Entertainment Nägel mit Köpfen gemacht, was die Rückkehr des Totenbeschwörers in Diablo betrifft.

Per Pressemeldung hat der Kult-Entwickler heute die neue Charakterklasse für Diablo III: Reaper of Souls mit einem Veröffentlichungstermin versehen. Ab dem 27. Juni 2017 wird euch das Paket "Rückkehr des Totenbeschwörers" für PC, PS4 und Xbox One über die einschlägigen digitalen Vertriebskanäle zum Preis von 14,99 Euro zur Verfügung stehen.

Die konkreten Inhalte beim Erwerb des DLC-Pakets lauten wie folgt:

Der halb geformte Golem als Gefährte im Spiel

Das Accessoire Schwingen des Kryptawächters

Zwei zusätzliche Charakterplätze

Zwei Beutetruhenfächer (nur PC)

Totenbeschwörerporträt, -banner, -siegel und -verzierung sowie Blutmeisterflagge

Darüber hinaus wurde auch die Eternal Collection des Spiels offiziell bestätigt, um die es zuvor bereits Spekulationen gab. Diese erscheint für PS4 und Xbox One und beinhaltet das Hauptspiel, die Erweiterung Reaper of Souls sowie den neuen DLC. Wer bislang auf den aktuellen Heimkonsolen noch einen Bogen um den Titel gemacht hat, kann sich sämtliche aktuellen Inhalte zum besonderen Einführungspreis von 39,99 Euro ab dem gleichen Termin sichern, sofern eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PS Plus oder Xbox Live Gold besteht. Im Übrigen werden regulär 69,99 Euro fällig.