Diablo 3 erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch. Neben den Erweiterungen könnt ihr euch auch auf exklusive Inhalte freuen.

Die Katze ist aus dem Sack und nachdem Blizzard bereits angekündigt hatte, dass an neuen Projekten vom Diablo-Franchise gearbeitet wird, wurde jetzt die Diablo 3 - Eternal Collection für die Nintendo Switch angekündigt. Diese spezielle Version beinhaltet die beiden Erweiterungen Reaper of Souls und Rise of the Necromancer sowie exklusive Inhalte basierend auf The Legend of Zelda.

Es handelt sich um ein rein kosmetisches Rüstungsset von Ganondorf, ein Tri-Force Portrait, Echoes of the Mask-Flügel sowie ein Huhn-Haustier. Auf der Switch können bis zu vier Spieler an einem Bildschirm zusammen ein Koop-Abenteuer starten und es ist ebenfalls möglich, dass vier Konsolen lokal miteinander verbunden werden. Natürlich fehlt der Online-Modus nicht und auch eine Cloud-Speicherfunktion ist integriert.

Ein genauer Termin für die Diablo 3 - Eternal Collection ist noch nicht bekannt, aber sie soll noch in diesem Jahr für die Hybrid-Konsole von Nintendo erscheinen.