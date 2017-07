Blizzard Entertainment hat nun ganz offiziell den Startschuss für die nächste Saison im Action-Rollenspiel Diablo III gegeben.

Wie Blizzard in einer Pressemail ankündigt, hat nun ganz offiziell die mittlerweile elfte Saison in Diablo III begonnen. Gleichzeitig handelt es sich um die zweite Saison für Konsolen, in der es auch einen neuen Herausforderer gibt. Die Priester von Rathma sind in Sanktuario unterwegs, also könnt ihr jetzt die Saisonreise als Totenbeschwörer antreten und das kostenlose Klassen-Set "Rathmas Knochen" komplettieren.

Die Belohnung gibt es natürlich nicht nur für Totenbeschwörer. Jede Klasse erhält "Haedrigs Geschenk", ein kostenloses Klassen-Set, für den Abschluss der Kapitel 2, 3, und 4 der Saisonreise. Barbaren können das Set "Zorn der Ödlande" verdienen, Kreuzritter "Rolands Vermächtnis", Dämonenjäger das Set "Unheilige Essenz", Mönche die "Gewandung der tausend Stürme", Hexendoktoren das Set "Höllzahnharnisch" und Zauberer "Tal Rashas Elemente".

Zudem gibt es darüber hinaus wieder einige Belohnungen kosmetischer Natur exklusiv innerhalb dieser Saison.