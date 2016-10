Nachdem sie selbst die Gerüchteküche zu Diablo 4 befeuert haben, rudern David Brevik und Bill Roper nun zurück. Sie besteiten nun vehement, an der Fortsetzung zu arbeiten.

Als würden Fans nicht ohnehin schon jeden Krümel auflesen, der auf Diablo 4 hindeutet, haben die beiden ehemaligen Blizzard-Mitarbeiter David Brevik und Bill Roper selbst die Hoffnungen geschürt. Sie gaben an, bei Blizzard zu Gast gewesen zu sein und sogar in beratender Funktion an einem Projekt zu arbeiten, das Diablo auf eine neue Ebene hebe. Ihre entsprechenden Tweets haben die beiden inzwischen gelöscht und Dementi hinterhergeschickt, in jeglicher Weise an Diablo 4 beteiligt zu sein.

There has been a lot of speculation (and hope), but I'm not working on the Diablo franchise currently or in the near future#sorry#muchlove — David Brevik (@davidbrevik) 17. Oktober 2016

Lots of speculation about my coming back to Blizzard to work on the Diablo franchise. Would be an honor but just rumor. Thanks for the love! — Bill Roper (@BillRoper) 17. Oktober 2016

Pflügt man die Aussagen auseinander, wird aber lediglich bestritten, dass beide aktuell an Diablo arbeiten, was nicht bedeutet, dass Blizzard trotzdem ähnliche Pläne verfolgt.