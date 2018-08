Für Diablo-Fans könnten die Zeiten immer rosiger werden: Kurz vor der gamescom wurde die Diablo III: Eternal Collection für Switch angekündigt, ein neuer Teil soll ebenfalls in Arbeit sein und nun könnte sich auch noch eine Netflix-Serie dazu gesellen.

Via Revenge of the Fans macht im Netz derzeit ein neues Gerücht die Runde, wonach Blizzards erfolgreiche Action-RPG-Reihe Diablo künftig auch als TV-Serie umgesetzt werden könnte. Laut den dort vorliegenden Informationen habe sich Netflix wohl entsprechende Rechte gesichert und soll in absehbarer Zeit in die Produktion der Serie einsteigen.

Schenkt man dem Bericht Glauben, dann gibt es sogar schon einen Writer für das Projekt. Die Geschichte der Serienumsetzung soll demnach aus der Feder von Andrew Cosby stammen. Dieser mag nicht den allerbekanntesten Namen haben, zeichnet aber in gleicher Funktion beispielsweise für das Skript des kommenden Reboots von "Hellboy" sowie für TV-Shows wie "Eureka" oder "Haunted" verantwortlich. Außerdem ist Cosby Co-Gründer der Boom! Studios.

Eine offizielle Bestätigung des Gerüchts liegt gegenwärtig noch nicht vor und folglich stehen auch weitere Details wie die Art der Umsetzung (Live-Action vs. Animation) oder ein Release-Termin noch nicht fest - vorausgesetzt, die Story bestätigt sich wirklich. Womöglich hat Blizzard Entertainment im Rahmen der diesjährigen BlizzCon Anfang November ja weitere Ankündigungen in Sachen Diablo parat. Neben Diablo IV dürfen dann Fans eben auch auf eine Netflix-Serie hoffen.

Dazu würde ja auch passen, dass Netflix mit der erfolgreichen Animationsserie "Castlevania" bereits bewiesen hat, auch erfolgreiche Spielemarken im TV-Bereich gut umsetzen zu können. Wir halten euch auf dem Laufenden.