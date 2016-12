In diesem Jahr feiert die Diablo-Franchise ihren 20. Geburtstag. Passend dazu hat Blizzard angekündigt, dass die zwei Jahrzehnte gebührend in den Titeln der Spieleschmiede gefeiert werden.

Vor fast zwei Dekaden kam mit Diablo ein Titel auf dem Markt, der das Action-RPG-Genre grundlegend verändert hat. Passend zu dem Geburtstag der Franchise hat Blizzard nun eine große Ankündigung veröffentlicht. So wird es in Diablo III, Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft II und World of WarCraft besondere Events, sowie Geschenke geben.

Bereits auf der BlizzCon wurde angekündigt, dass ihr im Rahmen des Events "Finsternis in Tristram" nun auch in Diablo III in die Kathedrale des ersten Teils hinabsteigen und so eine kleine Zeitreise machen könnt. Zu den anderen Events heißt es:

Heroes of the Storm: Der Kampf um die Hohen Himmel geht weiter und ein neues Porträt im Diablo-Stil wartet schon auf euch! Geht ihr als Sieger aus dem Heldenchaos auf dieser wilden neuen Karte hervor?

Hearthstone: Bei diesem Kartenchaos wartet ein vermummter Fremder mit einem erbarmungslosen Deck auf euch. Könnt ihr die Geheimnisse dieses dunklen Wanderers lüften?

Overwatch: Versetzt die Schlacht um Sanktuario in den Kampf um die Zukunft mit Sprays eurer Lieblingsklassen aus Diablo III – zusammen mit neuen Spieler-Icons nach dem Vorbild des Herrn des Schreckens!

StarCraft II: Lasst den Herrn des Schreckens mit einem Arbeiter-Porträt im Diablo-Stil für euch schuften.

World of WarCraft: Sonderbare Dinge werfen ihre Schatten voraus in der Welt von Azeroth, während Bewohner Sanktuarios eine ihnen fremde Welt betreten.