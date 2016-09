Kündigt Blizzard eine HD-Neuauflage von Diablo II an? Eine Website mit Countdown lässt derartiges erahnen, es könnte sich allerdings auch um einen Fake handeln.

Original-News: Website aufgetaucht: Kommt die HD-Version? (20. September)

Blizzard will auf der diesjährigen BlizzCon etwas Großes für das Diablo-Universum ankündigen - was genau, wollte die Schmiede bisher geheim halten. Nun verdichten sich die Hinweise auf ein HD-Remake von Diablo II. Auf Diablo2hd.com wurde ein Countdown geschaltet, der zum Start der BlizzCon am 4. November 2016 ausläuft. Zu sehen sind lediglich der Schriftzug "Evil has survived…" sowie das grimmige Augenpaar des Herrschers über die Finsternis.

Registriert wurde die Domain übrigens nicht von Blizzard selbst, sondern über GoDaddy. Ob es sich um einen Fake handelt oder der Entwickler tatsächlich Nägel mit Köpfen macht, lässt sich derzeit kaum bestätigen.

Update: Website zur HD-Version ist fake (21. September)

Die angebliche Teaser-Website zur möglichen HD-Version hat sich als Fake herausgestellt. "Das ist nicht von uns", so Blizzard in einem kurzen Statement. Bestätigt oder dementiert wurde das HD-Remake des Spiels allerdings noch nicht, das vor über 16 Jahren das Licht der Welt erblickte und viele Maustasten auf dem Gewissen haben dürfte.