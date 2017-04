Mit Dex ist bereits seit einiger Zeit ein Action-Rollenspiel auch für PC sowie PS4 und Xbox One erhältlich. Wer sich den Titel noch nicht angesehen hat, der bekommt nun eine passende Gelegenheit dazu.

Dex ist ein Cyberpunk-Action-RPG, das in der 2D-Perspektive gezockt wird. Ihr folgt dem Pfad einer jungen Frau, die eine geheime Organisation zu Fall bringen will. Nun hat Entwickler Dreadlocks eine spielbare Demo veröffentlicht.

Wer sich den Titel mit offener Spielwelt, der bereits in 2015 veröffentlicht wurde, noch einmal genauer vor einem Kauf anschauen möchte, kann sich die Proberversion nun auf dieser Webseite herunterladen. Im Übrigen machen die Entwickler das gute Stück auch für PS4, Xbox One und via Steam verfügbar. Enthalten sein sollen in der Demo auch komplett neue Story-Elemente und ein verbessertes Gameplay, womit diese auch für Spieler der Vollversion interessant sein dürfte. Wer die Demo erfolgreich absolviert, kann zudem auch einige Preise abstauben.