Kurzinfo

Devil’s Third stammt aus der Feder des legendären Spieledesigners Tomonobu Itagaki und seinem neu formierten Entwicklerstudio Valhalla Game Studios. Der Action-Titel ist in einem nahen Zukunftsszenario in Folge einer globalen Katastrophe angesiedelt. Tomonobu Itagaki, der sich vor allem mit den preisgekrönten Ninja Gaiden- und Dead or Alive-Serien einen Namen gemacht hat, verspricht für sein neues Projekt eine unvergleichliche Spielerfahrung.