HD-Collections sind ja auch so eine Mode der Spiele-Neuzeit: Immer wieder werden Klassiker optisch aufpoliert auch auf den aktuellen Plattformen veröffentlicht. Ähnlich verfährt nun Capcom in Bezug auf die Actionreihe Devil May Cry.

Screenshot aus der ursprünglichen Devil May Cry HD Collection für PS3

Nachdem man diese zuvor 2011 angekündigt hatte, wurde die Devil May Cry HD Collection im Jahr 2012 bereits für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Nun hat Capcom die Trilogie auch für die aktuellen Plattformen PC, PS4 und Xbox One bestätigt.

Die Spielesammlung besteht aus den drei ursprünglichen Titeln der Devil-May-Cry-Reihe, namentlich Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Special Edition. Auf den neuen Plattformen werden diese noch einmal aufgehübscht und sollen dann auch mit konstanten 60 fps laufen. Auch ein Release-Datum gibt es bereits: den 13. März 2018.

Devil May Cry war ursprünglich im Jahr 2001 veröffenlicht worden, ehe Devil May Cry 2 im Jahr 2003 nachfolgte. Die Special Edition von Devil May Cry 3 wurde schließlich 2006 veröffentlicht, ein Jahr nach dem ursprünglichen Release von Devil May Cry 3: Dante's Awakening.

Die neue Devil May Cry HD Collection soll sowohl in digitaler Form als auch als klassische Retail-Box für alle drei Plattformen erhältlich sein. Der US-Preis wird bei 29,99 US-Dollar liegen.