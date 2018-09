So sehen die PC-Anforderungen aus

Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 erscheint neben den Konsolen PS4 und Xbox One auch für den PC, und auch wenn der Release noch einige Monate entfernt ist, so gibt es nun dennoch bereits erste Angaben zu den PC-Systemanforderungen.

Über die entsprechende Produktseite von Steam wurde nun schon einmal vorläufig Nägel mit Köpfen gemacht, was die Anforderungen der PC-Version von Devil May Cry 5 betrifft. Zwar könnten sich die Systemanforderungen bis zum Release aufgrund von Optimierungen noch ändern - schließlich liegt dieser mit dem 08. März 2019 auch noch weiter in der Zukunft - bis auf Weiteres haben aber die nachfolgenden PC-Anforderungen zunächst einmal Gültigkeit. Spieler können sich damit schon recht frühzeitig darauf einstellen, welchen Rechner sie konkret benötigen.

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-4770 3.4 GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder besser

DirectX: Version 11

HDD: 35GB

Internetverbindung für Aktivierung notwendig

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 7 (64-bit)

Prozessor: Intel Core i7-4770 3.4 GHz oder besser

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX960 oder besser

DirectX: Version 11

HDD: 35GB