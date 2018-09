Das kommende Devil May Cry 5 wird auch als Digital Deluxe Edition erhältlich sein. Als Käufer sichert ihr euch exklusive Ingame-Gegenstände und Features.

Auf der Tokyo Game Show hat Capcom eine Digital Deluxe Edition vom kommenden Devil May Cry 5 angekündigt. Diese enthält exklusive Over-the-Top-Devil Breaker-Arme für Nero, wovon einer auf dem Mega Buster der Mega-Man-Reihe basiert.

Das neue Abenteuer vom Dämonenjäger Dante und Kollege Nero spielt in Red Grave City, wo sich die beiden gemeinsam mit der Tüftlerin Nico gegen zahlreiche Dämonen behaupten müssen. Als Fortbewegungsmittel steht euch ein Motorrad zur Verfügung dessen Lenkstange sich in Doppelklingen verwandeln kann. Selbstverständlich befinden sich auch wieder das bekannte Schwert Rebellion sowie die Pistolen Ebony und Ivory im Repertoire des Helden. Neben den zusätzlichen Armen für Nero enthält die spezielle Edition auch eine Option, die die Zwischensequenzen mit exklusivem Behind-the-Scenes-Materlal untermalt.

Devil May Cry 5 bietet gleich drei spielbare Charaktere und erscheint am 08. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Details zur Box-Version der Deluxe Edition sollen in Kürze folgen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Zudem wurde auf der Tokyo Game Show erstmals Gameplay von Dante in Aktion veröffentlicht, welches ihr euch anbei ansehen könnt.