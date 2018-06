Das kommende Devil May Cry 5 kann auf der diesjährigen gamescom in Köln ausprobiert werden. Die erste spielbare Version ist für alle Besucher zugänglich.

Eine spielbare Version von Devil May Cry 5 wird auf der kommenden gamescom in Köln für alle Besucher verfügbar sein. Dies hat Capcom in der neuesten Ausgabe von Capcom TV verraten. Die gamescom findet vom 21. bis zum 25. August 2018 statt.

Im neuesten Ableger der Reihe sind einige Jahre vergangen und eine neue dämonische Invasion treibt in Red Grave City ihr Unwesen. Der junge Dämonenjäger Nero, ein Verbündeter von Dante, macht sich gemeinsam mit seiner Partnerin Nico auf den Weg in die Stadt und versucht die das Böse aufzuhalten. Inhaltlich beschäftigt sich Nero in Devil May Cry 5 auch mit dem Verlust seines dämonischen Arms sowie dem unbekannten Aufenthaltsort von Dante.

Im Frühjahr 2019 soll Devil May Cry 5 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Die spielbare Version der gamescom wird die erste Möglichkeit sein, den Titel selbst einmal auszuprobieren.