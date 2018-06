Es gab im Vorfeld der E3 2018 schon viele Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Devil May Cry 5 ist im Anflug!

Auf der Microsoft-Pressekonferenz zur E3 2018 wurde mit Devil May Cry 5 der neueste Teil des Action-Franchise offiziell angekündigt. Bereits im Vorfeld der Messe hatte es etliche Spekulationen gegeben, die sich nun bewahrheitet haben.

Im Fokus des neuen Teils wird Nero stehen, der über eine Art Roboterarm verfügt. Das Moveset soll komplexer werden, je weiter ihr im Spiel voran kommt. Im Zuge des Auftritts von Director Hideaki Itsuno wurde noch ein wichtiges Detail bestätigt: Für die Entwicklung zeichnet nicht Ninja Theory verantwortlich; vielmehr ist Devil May Cry 5 zurück in Capcom-Händen.

Zur Handlung: Mehrere Jahre sind in Devil May Cry 5 vergangen, man hat die Bedrohung durch dämonische Kräfte längst vergessen, da taucht das Böse erneut auf. Die dämonische Invasion beginnt damit, dass die Samen des "Dämonenbaums" Wurzeln in Red Grave City schlagen. Dieser höllische Einfall zieht die Aufmerksamkeit des jungen Dämonenjägers Nero auf sich, ein Verbündeter von Dante, dem sein dämonischer Arm, Quelle großer Kraft, abhanden gekommen ist. Als Nero sich zusammen mit seiner Partnerin Nico in seinem Wohnmobil namens "Devil May Cry" nach Red Grave City aufmacht, versucht er, die Anfänge der aktuellen Vorkommnisse zu ergründen. Der Verlust seines dämonischen Arms, die Dämoneninvasion und Dantes unbekannter Aufenthaltsort beschäftigen ihn sehr. Er muss Licht ins Dunkel bringen und die Dinge regeln, ein für alle Mal.

Technisch basiert das neue Devil May Cry auf der hauseigenen RE Engine, die auch beeindruckende Licht- und Grafikeffekte verspricht. Drei spielbare Charaktere wird es geben, die allesamt einen eigenen Kampfstil pflegen.

Die Veröffentlichung ist für Frühjahr 2019 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One geplant.