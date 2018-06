Devil May Cry 5

Schon länger gibt es Gerüchte um ein Devil May Cry 5, die bis dato aber nicht bestätigt wurden. Allerdings verdichten sich mittlerweile die Anzeichen, dass es auf der diesjährigen E3 nun endlich soweit sein könnte.

Capcom dürfte auf der E3 2018 nun endlich Nägel mit Köpfen machen und das neue Devil May Cry 5 endlich ankündigen. Dafür verdichten sich die Anzeichen mittlerweile etwas deutlicher.

Schon zur letztjährigen PlayStation Experience im Dezember war eine Ankündigung des neuen Serienablegers der Actionreihe erwartet worden, blieb aber aus. Ein Leak mit womöglich allen Inhalten des E3 Media Showcase von Sony PlayStation am Wochenende legte nun die E3-Ankündigung nahe - und nun springt auch noch ein erster Händler auf, der womöglich schon entsprechende Infos erhalten hat.

Der östereichische Spielehändler Gamesware hat Devil May Cry 5 nun bereits in seine Produktriege aufgenommen und nimmt Vorbestellungen für PS4- und Xbox-One-Versionen entgegen. Als Release-Termin wird bislang noch pauschal 2018 genannt, was bei einer E3-Ankündigung ja durchaus noch denkbar wäre. Im Übrigen beinhaltet der Produkteintrag aber noch keine weiteren Details zum wohl kommenden neuen Teil, zu dem ein früherer Leak aber schon etliche vermeintliche Infos umfasste.

Capcom selbst hat sich zu all den Spekulationen noch nicht geäußert und wird das vermutlich im Vorfeld der E3 auch nicht mehr tun. Dass Devil May Cry 5 kommt, scheint aber auch in Anbetracht des kommerziellen Erfolges und der guten Kritiken der Spielereihe gesichert. Wir halten euch auf dem Laufenden!