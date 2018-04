Auch in diesem Jahr wurde wieder der Deutsche Computerspielpreis verliehen und brachte nun strahlende Gewinner hervor. Wir sagen euch hier, welche Titel bei der Preisverleihung abgeräumt haben.

Am gestrigen Dienstag, den 10. April 2018, wurde der Deutsche Computerspielpreis 2018 verliehen. In insgesamt 14 Kategorien gab es ein Preisgeld von 560.000 Euro abzustauben. Ein großer Anteil davon, nämlich 110.000 Euro, ging dabei an das in der Kategorie "Bestes Deutsches Spiel" ausgezeichnete Witch It von Entwickler Barrel Roll Games aus Hamburg. Überreicht wurde die Trophäe vom Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.

Insgesamt fanden sich für die Gala im Kesselhaus & Kohlebunker in München 700 geladene Gäste ein, die von Barbara Schöneberger durch den Abend geführt wurden. Die Preise wurden von vielen bekannten Laudatoren verliehen, darunter Nova Meierhenrich, Eva Padberg oder Olli Schulz.

Die Übersicht der Preisträger 2018:

Bestes Deutsches Spiel (110.000 Euro): Witch It

Bestes Kinderspiel (75.000 Euro): Monkey Swag

Bestes Jugendspiel (75.000 Euro): Witch It

Bestes Serious Game (40.000 Euro): Vocabicar

Bestes Mobiles Spiel (40.000 Euro): Card Thief

Bestes Gamedesign (40.000 Euro): TownsmenVR

Beste Innovation (40.000 Euro): HUXLEY

Beste Inszenierung (40.000 Euro): The Long Journey Home

Bestes Internationales Spiel (undotiert): Assassin's Creed Origins

Beste Internationale Spielewelt (undotiert): Horizon Zero Dawn

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert): Witch It

Nachwuchspreis mit Konzept (50.000 Euro): Ernas Unheil

Nachwuchspreis mit Prototyp (50.000 Euro): Fading Skies

Publikumspreis (undotiert): ELEX

Sonderpreis der Jury (undotiert): Friendly Fire