Deus Ex

Immer wieder geistern Gerüchte und Spekulationen durch das Netz, wonach die einst so erfolgreiche Sci-Fi-Marke Deus Ex nicht mehr fortgesetzt wird und ein Ende gefunden hat. Nun hat sich Square Enix geäußert, wie es wirklich um die Zukunft des Franchise bestellt ist.

Der letzte Serienableger Deus Ex: Mankind Divided mag die hohen Erwartungen nicht erfüllt haben, dennoch hat Square Enix den Glauben an das Franchise noch lange nicht verloren und die Reihe noch nicht aufgegeben. Das hat CEO Yosuke Matsuda nun gegenüber GamesIndustry.biz noch einmal betont, nachdem im Netz immer wieder Gerüchte um die Einstampfung der Marke die Runde machten.

Man habe nie etwas dazu gesagt, dass man die Reihe gar nicht mehr fortsetzen wolle, so Matsuda, doch aus irgendeinem Grund gebe es solche Gerüchte immer wieder. Gegenwärtig habe man schlicht bereits mehrere große Titel in Arbeit und die Ressourcen des Unternehmens seien nunmal begrenzt. Natürlich wäre es ideal, wenn man an allen Marken gleichzeitig arbeiten könnte, aber es sei nunmal Fakt, dass einige Titel zunächst warten müssen, bis die Zeit für diese wieder reif ist.

"Der Grund dafür, dass es derzeit kein weiteres Deus Ex gibt, ist schlicht und ergreifend ein Ergebnis unsere Entwicklungs-Line-ups, weil es einfach andere Titel gibt, an denen wir arbeiten", so Matsuda weiter. Gleichzeitig betonte er aber, dass die Marke für Square Enix weiterhin sehr wichtig sein und man intern bereits über Wege, die Reihe fortzusetzen, diskutiere.

Das bisherige Deus-Ex-Team bei Eidos Montreal werkelt gegenwärtig an der neuen großen Lizenz für Square Enix rund um die Charaktere der Marvel-Comics.