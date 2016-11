Dem aktuellen Deus Ex: Mankind Divided wurde ein weiteres Update verpasst, welches neue Inhalte im Breach-Modus mit sich bringt.

Der Titel, der nun seit über zwei Monaten erhältlich ist, wurde nun wieder mit frischen Inhalten versehen, was den arcadelastigen Breach-Modus betrifft. Mit "Package Delivery" wurde eine neue Aktivität beziehungsweise ein neues Ziel eingeführt. Dabei müsst ihr ein verstecktes Objekt finden und dieses zum Ausgang befördern.

Die neue Zielvorgabe kann auch auf insgesamt 12 zusätzlichen Karten erfüllt werden. Davon sind drei in existierenden Spielwelten angesiedelt, die neun verbliebenen Maps sind in der komplett neuen Welt 4A angesiedelt. Boost-Items in drei verschiedenen Größen sowie vier neue Premium-Waffen (No Scope Sniper Rifle, Siege, 3RR0R EM Rifle und KABOOM Revolver) sind ebenfalls enthalten.

Ein Ende ist mit dem Update aber auch damit noch nicht erreicht, denn zu guter letzt gibt es auch zwei neue Premium-Skins für den Breach-Protagonisten Ripper. Verbesserungen bezüglich der Benutzeroberfläche sowie Bugfixes wurden von Square Enix und Eidos Montreal auch noch untergebracht.