Deus Ex: Mankind Divided ist seit August bereits für PC, PS4 und Xbox One erhältlich; noch in diesem Jahr sollen zwei weitere Plattformen folgen.

Heute kündigte Square Enix nämlich in einer Pressemitteilung an, dass es auch Mac- und Linux-Umsetzungen des Action-Adventures geben wird. Diese werden von Feral Interactive entwickelt und sollen noch 2016 erhältlich sein. Ein konkreter Termin sowie die jeweiligen Systemanforderungen stehen aber zunächst noch aus.

David Stephen, Managing Director bei Feral Interactive, kommentiert: "Seit nunmehr 16 Jahren sind die Deus-Ex-Spiele führend in Sachen Game-Design und beim Verschmelzen von innovativer Erzählkunst mit einer atmosphärischen Spielwelt. Deus Ex: Mankind Divided gibt Spielern ein ungeahntes Maß an Freiheit in einem spektakulären Cyberpunk-Setting".