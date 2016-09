Zu Deus Ex: Mankind Divided wurde heute der erste Story-DLC veröffentlicht.

Die Erweiterung zu Deus Ex: Mankind Divided heißt Systemspaltung und ist für 11,99 Euro beziehungsweise als Teil des Season Pass erhältlich. Für den PC und die Xbox One ist der DLC bereits erschienen. Die Version für die PlayStation 4 wird verspätet auf den Markt kommen. Ein genauer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.

In Systemspaltung trifft Adam Jensen auf Frank Pritchard. Sein ehemaliger Arbeitskollege bei Sarif Industries hilft ihm, Informationen über die mysteriöse Santeau Gruppe zu beschaffen. Adam Jensen will so an weitere Hinweise zur wahren Existenz der Illuminaten kommen. Bei seiner Suche nach Informationen konzentriert sich Frank Pritchard auf Palisade Blade, eine der sichersten Banken der Welt.

Außerdem wird es ein kostenloses Pritchard-inspiriertes Update für Deus Ex GO geben. Ab dem 26. September und bis zum 03. Oktober kann man Frank Pritchard im Rahmen der wöchentlichen Live-Puzzle-Updates spielen. Es werden in dieser Zeit neue und anspruchsvolle Hacking-Puzzles zur Auswahl stehen. Zusätzlich wird Deus Ex GO vom 22. bis zum 29. September reduziert für 1,99 Euro angeboten.