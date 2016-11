Deus Ex: Mankind Divided

Square Enix hat jetzt einen konkreten Erscheinungstermin für den Soundtrack von Deus Ex: Mankind Divided in Aussicht gestellt. Dabei sind zwei Editionen im Angebot.

Square Enix gibt per Pressemitteilung bekannt, dass der Soundtrack zu Deus Ex: Mankind Divided am 2. Dezember erhältlich ist. Er wird auf CD, als digitaler Download oder bei Streaminganbietern verfügbar sein. Verantwortlich dafür ist Michael McCann (a.k.a Behavior), der im Verbund mit Sascha Dikiciyan (aka Sonic Mayhem) und dem Komponisten Ed Harrison die musikalkische Untermalung für das Action-Rollenspiel auf die Beine stellte.

Im Angebot sind Standard- und Extended-Version. Letztere bietet eine zweite CD mit 14 zusätzlichen Stücken. Abgemischt wurden die Tonträger von Sonny DiPerri und gemastert von Dave Cooley. Hier findet ihr die Deus Ex: Mankind Divided Sountrack Trackliste. Ebenfalls am 2. Dezember ist der Soundtrack zum Vorgänger Deus Ex: Human Revolution auf Vinyl erhältlich. Die 25 Songs sind eine Kombination aus den über 200 für den Titel zusammengestellten Stücke. Die rund 70 Minuten lange musikalische Reise durch die Welt des Spiels lässt sich hier buchen.