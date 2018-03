Kurzinfo

Die Geschichte von Deus Ex: Human Revolution erzählt von Adam Jensen - einem Mann, der gegen seinen Willen kybernetisch verändert wurde und sich mitten in einer globalen Verschwörung wiederfindet, in der er selbst eine der Schlüsselrollen spielt. Dem Spieler wird dabei die Möglichkeit eingeräumt, das Spiel so zu bestreiten, wie es ihm selbst richtig erscheint.