Deus Ex GO

Square Enix hat ein großes Update für Deus Ex GO veröffentlicht, das ein paar neue großartige Features mit sich bringt.

Mit Deus Ex GO hat die beliebte GO-Serie in diesem Jahr einen neuen prominenten Zuwachs erhalten. Nun hat Square Enix ein großes Update für den Titel veröffentlicht, das vor allem neue Features mit sich bringt.

Mit dem Puzzle Maker-Update könnt ihr eure eigenen Challenges erstellen, die ihr anschließend online teilen könnt. Außerdem wird ein Rewind-Button eingeführt, der eure Züge rückgängig macht. Des Weiteren führt Square Enix eine Profil-Seite ein, auf der ihr Belohnungen erhalten könnt, sowie tägliche Herausforderungen. Solltet ihr bereits alle Rätsel elöst haben, warten nun wieder neue Anreize auf euch. Das Update könnt ihr ab sofort gratis auf iOS und Android herunterladen.