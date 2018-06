Detroit: Become Human ist erst vor kurzem erschienen. Nun hat sich Director und Autor David Cage zu einem möglichen Sequel geäußert.

Denkt das Team bei Quantic Dream über ein Sequel oder Spin-Off zu Detroit: Become Human nach? Das war eine der Fragen, die David Cage jetzt im Rahmen eines Ask Me Anything auf Reddit beantwortet hat. Nach ihm besteht die Chance, dass irgendwann an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Das Team müsste jedoch vorher das Gefühl haben, dass es Ideen hat und die entsprechende Leidenschaft besitzt, um sie umzusetzen.

Vor den Fans habe das Team großen Respekt und es würde keine Sequels machen, nur um Geld zu verdienen. David Cage ist sich aber sicher, dass in dem Universum von Detroit: Become Human weitere spannende Geschichten erzählt werden könnten. Ob es ein Sequel geben wird, bleibt also offen. Ein klares Nein zu einer Fortsetzung hört sich allerdings anders an.

Der Publisher Sony Interactive Entertainment und das Entwicklerstudio Quantic Dream haben Detroit: Become Human am 25. Mai 2018 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Was wir von dem Adventure halten, könnt ihr in unserem Test zu Detroit: Become Human nachlesen. Außerdem könnt ihr euch unsere Video-Review anschauen, die ihr unterhalb dieser News findet.