Einer der großen exklusiven PS4-Titel des Jahres könnte Detroit: Become Human sein, doch einen Release-Termin gab es bis heute noch nicht. Das hat sich geändert: Wir verraten euch, wann das Spiel erscheint.

Quantic Dream, die Macher von Heavy Rain und Beyond: Two Souls, werkeln seit geraumer Zeit am Sci-Fi-Drama Detroit: Become Human für die PS4. Mit mehreren Gameplay-Demos haben die Entwickler den Gamern das Projekt bereits schmackhaft gemacht, aber stets offen gelassen, wann dieses eigentlich erscheinen soll. Doch jetzt ist klar, wann das Game erscheint.

Heute kündigte Quantic Dream zusammen mit Sony nämlich das Release-Datum für den PS4-Titel an: Es ist der 25. Mai 2018. Ab diesem Tag soll das laut eigenen Aussagen ambitionierteste Spiel des Studios zu haben sein. Detroit: Become Human soll nicht weniger als "das Gameplay der bisherigen Spiele des Teams auf eine neue Stufe" heben.

In Detroit: Become Human erkundet ihr das Schicksal der drei Androiden Kara, Markus und Connor. Ursprünglich erschaffen, um zu gehorchen, entwickeln sie eine eigene Persönlichkeit voller Zweifel und Gefühle. Innere Konflikte, heikle Situationen und dramatische Momente sorgen für Gänsehaut in einer Zeit, in der die Beziehung zwischen der Menschheit und den Androiden zu wackeln scheint. Alle getroffenen Entscheidungen können fatale Folgen nach sich ziehen, die das Abenteuer maßgeblich beeinflussen.

Die Veröffentlichung der Vollversion wird in einer Standard Edition sowie einer Digital Deluxe Edition erfolgen. Vorbestellungen sind unter anderem über den offiziellen PlayStation Store möglich. Wer sich für die Digital Deluxe Edition entscheidet, erhält dort Heavy Rain kostenlos dazu.