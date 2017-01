Detroit: Become Human & Dreams

Zum Start in das neue Jahr 2017 hat Sony einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem die PlayStation-Blockbuster des neuen Jahres präsentiert werden. Für Verwirrung sorgte die Tatsache, dass auch Detroit: Become Human und Dreams dabei zu sehen waren.

Sowohl Detroit: Become Human, das neueste Spiel der Heavy-Rain-Macher von Quantic Dream, als auch Dreams, der neue Titel der LittleBigPlanet-Macher von Media Molecule, waren bis dato nicht mit einem Termin versehen worden, wurden im Trailer mit den vermeintlichen 2017er Blockbustern nun aber gezeigt. Sind die Spiele damit auch für 2017 bestätigt?

Diese Frage stellte ein Fan nun via Twitter und Shuhei Yoshida von Sony antwortete prompt. Demnach handelt es sich bei der vermeintlichen Bestätigung für 2017 um einen Fehler; beide Titel sind damit weiter ohne bestätigten Termin. Dass diese nicht doch 2017 zu haben sein werden, ist nicht auszuschließen; gesichert ist dies aber eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht.