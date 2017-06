Quantic Dream ist für seine narrativen Titel wie Heavy Rain und Beyond: Two Souls bekannt. Das neue Projekt Detroit: Become Human soll dem Ganzen aber noch einmal die Krone aufsetzen.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Detroit: Become Human über ein mehr als 2.000 Seiten umfassendes Skript verfügen wird. Das führt unter anderem dazu, dass das hochgelobte Heavy Rain im Vergleich alt aussehen wird, was die Handlungsstränge anbelangt.

Die drei Hauptcharaktere der Androiden-Revolution in Detroit: Become Human werden euch in rund drei Mal so vielen Handlungssträngen beschäftigen, wie das noch in Heavy Rain der Fall war - und bereits dieser Titel war für seine unterschiedlichen Stories mehr als nur gelobt worden. Es ist auch dieser schier riesige Umfang, der wohl dazu führte, dass man eine Veröffentlichung 2017 nicht mehr bewerkstelligen kann und das Spiel zuletzt für das erste Halbjahr 2018 bestätigte.

Jede eurer Entscheidungen im Spiel kann den Rest des Spielverlaufs drastisch beeinflussen. Aus diesem Grund wird auch eine Mechanik integriert, in deren Rahmen ihr an einen früheren Zeitpunkt im Spiel zurück und eine andere Entscheidung treffen könnt. Das sei laut David Cage besser, als wenn Spieler bis zum Rest eines Durchlaufs mit einer bestimmten Entscheidung unglücklich seien.