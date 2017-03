In dieser Woche haben Bungie und Activision das Sequel Destiny 2 groß angekündigt, doch das bedeutet keineswegs, dass man beim ersten Teil nun sämtliche Lichter ausknipst.

Mit "The Age of Triumph", das alte Raids, Waffen und mehr mit sich bringt, wurde das letzte große Event in Destiny gestartet. Das bedeutet allerdings in Anbetracht der nahenden Veröffentlichung des Sequels am 08. September 2017 jedoch nicht, dass man die Arbeiten am Erstling nun komplett einstellt. Das betonte nun noch einmal DeeJ von Bungie im Gespräch mit GamesRadar+.

Natürlich feiere man den Abschluss des Abenteuers in Destiny mit dem Release des jüngsten Events. Allerdings werde Destiny weiterhin ein Spiel sein, das weiterhin für die Spieler da sein wird. "Wir haben bereits geplant, das Spiel für die vorhersehbare Zukunft zu unterstützen. Obwohl wir ein Gefühl der Finalität und des Abschlusses in Anbetracht des Events haben, knipsen wir auf gar keinen Fall die Lichter von Destiny 1 aus", so DeeJ.

Sollten Spieler entscheiden, die Dinge, die sie bereits im Spiel getan haben, noch einmal zu erleben, dann wird das Spiel weiterhin für diese da sein.