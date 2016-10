Mit der Erweiterung "Rise of Iron" generierte Bungie im ersten Monat mehr Einnahmen als mit dem Launch des Hauptspiels vor rund zwei Jahren.

Zahlen von Superdata belegen jetzt, dass die Rise-of-Iron-Erweiterung von Destiny als kommerzieller Erfolg zu werten ist. So konnte damit im Launch-Monat (September 2016) ein Digitalumsatz von 59,1 Millionen Dollar erzielt werden. Das Hauptspiel kam zwei Jahre zuvor lediglich auf 47,5 Millionen Dollar.

Betrachtet man zusätzlich die Umsätze von Destiny im August (7,2 Millionen Dollar) wird außerdem deutlich, dass Bungie langfristig solche Zahlen erzielen kann, wenn der Titel mit frischen Inhalten versorgt wird. Dort wurden nämlich bereits die Umsätze mit dem Hauptspiel, DLCs und Mikrotransaktionen berücksichtigt. Ob vor Destiny 2 allerdings noch einmal ein Add-on veröffentlicht wird, ist fraglich.

Anlässlich Halloween könnt ihr vorübergehend in Destiny die "Treasures of the Lost" einheimsen.