Bevor Activision und Bungie das weiterhin für 2017 eingeplante Sequel Destiny 2 ausführlich vorstellen, gibt es im ersten Teil noch einmal ein großes Live-Event. Dieses wird morgen vorgestellt.

Mit "Zeitalter des Triumphs" wird Bungie das letzte große Live-Event in der Ära des ersten Destiny abhalten. Am morgigen Mittwoch sollen diesbezüglich alle wichtigen Informationen während eines Livestreams bekanntgegeben werden. Gleichzeitig markiert die Veranstaltung auch den Auftakt zu einer insgesamt dreiteiligen Livestream-Reihe, in deren Rahmen ihr allerhand Infos bekommt, was euch Ende März alles in Destiny erwartet.

Zusätzlich werden im Stream Mitglieder des Bungie Live-Teams vorgestellt, die von ihrer Arbeit an "Zeitalter des Triumphs" berichten und neue Inhalte sowie Aktivitäts-Updates des Live-Events präsentieren. Darunter befinden sich Bungies Lead Designer Ryan Paradis und Senior Raid Designer Joe Blackburn.

Der Stream beginnt am morgigen 08. März 2017 um 19:00 Uhr und kann über Bungies Twitch-Kanal verfolgt werden. Die zweiteren Streams folgen dann am 15. März (wöchentliche Rituale des Live-Events) sowie am 22. März (Sandbox-Update) statt. Einen ersten Teaser gibt es anbei für euch.