Account-Sperrungen gab es in Destiny schon immer, jetzt droht Bungie mit dem Ausschluss der kompletten Konsole. Wer mehrfach die Regeln bricht, erhält eine permanente Hardware-Sperre.

Auch in Destiny wird mit unfairen Mitteln gekämpft, jetzt greift der Entwickler Bungie zu harten Gegenmaßnahmen. Waren bisher temporäre oder permanente Account-Sperren für verschiedene Modifizierungen und Cheats vorgesehen, verbannt die Schmiede ab sofort selbst Konsolen permanent von Destiny - somit wäre auch nach dem Neukauf des Spiels kein Zugang mehr möglich.

In den kürzlich veröffentlichten Richtlinien spricht Bungie von Konsolensperrungen, sofern die Hardware bereits für mehrfache Vergehen genutzt wurde. Auch modifizierte Hardware oder Firmware kann eine Sperrung zur Folge haben. "Auf einer gesperrten Konsole kann kein Konto an Aktivitäten in Destiny teilnehmen, egal, wie der individuelle Kontostatus aussieht", so Bungies Warnung.

Nun scheint der Entwickler ernst zu machen: Auf Twitter kündigte der Community-Manager "Cozmo" an, dass Cheater ab sofort mit diesen Maßnahmen zu rechnen haben. Cheater sollten sich nun also zwei Mal überlegen, ob sie ihren Zugang tatsächlich aufs Spiel setzen wollen.