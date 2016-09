Destiny: Rise of Iron

Der Zeitpunkt, ab dem ihr Destiny: Rise of Iron spielen könnt, wurde bekannt gegeben.

Am morgigen Dienstag ist es soweit und ihr könnt neue Abenteuer mit Destiny: Rise of Iron erleben.

Nun wurde im offiziellen Blog zum Titel auch der genaue Zeitpunkt bekannt gegeben, ab wann ihr in die Erweiterung starten könnt. So werdet ihr direkt nach dem wöchentlichen Serverreset, sprich am Dienstag um 11 Uhr, loslegen können.