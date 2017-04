Am 08. September erscheint Destiny 2 und es werden sicherlich auch Neulinge in das Sci-Fi-Epos einsteigen. Nun könnt ihr euch auf eine simple Art und Weise einen Überblick über das bisher Geschehene verschaffen.

Wer sich im Herbst in die Welt von Destiny 2 begibt, bislang mit der Story aber noch nicht vertraut ist bzw. sein Wissen auffrischen möchte, der bekommt nun eine angenehme Möglichkeit dazu geliefert. In einem Video von Arekkz, das es bei YouTube zu sehen gibt, wird euch in überschaubaren 15 Minuten Laufzeit ein Komplettüberblick über die Handlung des ersten Destiny verschafft.

Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass das Sequel auch für den PC zu haben sein wird, wird es zahlreiche Neulinge im Sci-Fi-Universum von Bungie geben. Für diese dürfte sich ein Blick auf die bisherigen großen Ereignisse im Spiel besonders lohnen.