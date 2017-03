Bungie eröffnet in diesem Jahr das zweite Kapitel zum Sci-Fi-Shooter Destiny. Dieses Mal werden PC-Spieler nicht ausgeschlossen, sondern dürfen ebenfalls gegen die Bedrohung der Red Legion in die Schlacht ziehen. Die ersten Videos wurden veröffentlicht, im Mai gibt es dann das erste Mal Gameplay auf die Augen. Wir wollen trotzdem schon mal schauen, welche Informationen es zu Destiny 2 gibt und was der Trailer für die Fortsetzung bedeuten könnte.

Vor wenigen Wochen tauchten Poster zu Destiny 2 im Internet auf, nun machte Bungie die Ankündigung zu Destiny 2 offiziell: Am 8. September erscheint die Fortsetzung zum Sci-Fi-Shooter für die PlayStation 4, Xbox One, und erstmalig auch für den PC. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb die Geschichte einen radikalen Schnitt zum Erstling macht. Bungie erweckt den Eindruck, als würde man nochmal den Neustart wagen, damit die PC-Fraktion nicht das Gefühl bekommt, etwas verpasst zu haben. Das bedeutet natürlich auch: Die im ersten Teil erstellten Hüter sind in der Fortsetzung futsch. Ein Umstand, der nicht jedem Destiny-Spieler schmecken dürfte, schließlich haben viele passionierte Destiny-Fans eine Menge Zeit in ihre Charaktere gesteckt

Ein Neuanfang

Im gestern veröffentlichten Trailer wird klar, dass der letzte Rückzugspunkt der Menschen, der Turm, bei einem verheerenden Angriff der Red Legion zerstört wird. Bei der von Bösewicht Ghaul angeführten Attacke verlieren die Hüter all ihre Kräfte und müssen fliehen. Die letzten Überlebenden raufen sich zusammen und erkunden unbekannte Welten, um neue Fähigkeiten und Waffen zu finden und schlussendlich zurückzuschlagen.

Nachdem der erste Teil über weite Phasen dröge daher kam, zumindest was die Charaktere betrifft, setzt Bungie nun komplett auf den Charme von Cayde-6. Der Jäger-Vorhut, der von Nathan Fillion synchronisiert wird, ist seit der Veröffentlichung von König der Besessenen der große Liebling unter den Fans. Während Titan-Anführer Zavala bedeutungsschwanger Hüter motiviert und damit eher den Lore-Teil des Trailers abdeckt, wendet sich Cayde-6 an den typischen Destiny-Spieler selbst.

Destiny 2 - Versammelt die Truppen Reveal Trailer (dt.) Mit "Versammelt die Truppen" wurde nun der erste Trailer zum nun angekündigten Sequel Destiny 2 präsentiert.

PlayStation 4 im Zeitvorteil

Er kann sich weder an den Namen des Antagonisten erinnern (ein netter Seitenhieb an diejenigen, die den Vorgänger nicht wegen der kaum vorhandenen Story spielten), offenbart, dass die Hüter alles verloren haben, und verspricht eine Menge Loot. Dafür wird er von den Hütern erst ausgebuht und im Anschluss bejubelt. Die Hüter stehen hier sicherlich sinnbildlich für den typischen Destiny-Spieler.

Es gibt jedoch Stimmen in Foren und auf Reddit, die die Sorge haben, der komödiantische Anteil könnte zu hoch ausfallen. Anstatt aus den Fehlern zu lernen, macht es für einige den Eindruck, Bungie würde versuchen, diese Schwäche mit Humor zu kaschieren. Vergleiche zur Borderlands-Reihe von Gearbox machen aktuell die Runde.

PlayStation-4-Besitzer haben auch beim zweiten Teil wieder Grund zum Jubeln: Neue Inhalte zu Destiny 2 erscheinen für die Konsole zeitexklusiv. Wer also plant, die Destiny-Fortsetzung auf der Xbox One zu spielen, bekommt die DLCs erst ein Jahr später. Ein. Ganzes. Jahr. Später. Sollten auch PC-Spieler davon betroffen sein, würde Bungie wahrscheinlich gleich die neue Klientel verprassen. Wer wartet schon gerne ein ganzes Jahr auf neue Inhalte? Niemand.

Welche Versionen gibt es?

Neben der Standardversion, die aktuell für 59,99 US-Dollar gelistet ist, erscheint auch eine Limited Edition für 99,99 US-Dollar und eine Collectors Edition, die satte 249,99 US-Dollar kosten wird. Letztere enthält neben dem Hauptspiel auch den Expansion Pass, der die ersten beiden Erweiterungen umfasst, eine Umhängetasche, einen USB-Charger und ein Case für 15“ Laptops. Das Steelbook Case der Limited Edition ist ebenfalls im Lieferumhang vorhanden. Abgerundet wird das Paket von digitalen Kleinigkeiten.

Allerdings dauert es noch bis zum 18. Mai, ehe Bungie richtige Gameplay-Szenen im Rahmen eines Livestreams präsentiert. Welche Neuerungen wird Destiny 2 beinhalten? Kann man endlich in Raumschiffen die Galaxie erkunden? Wird es neue Klassen geben? Kann man seine Hüter endlich mit Bärten ausstatten? Bald erfahren wir mehr.

