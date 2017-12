Groß war die Freude in der PC-Community als Destiny 2 neben der PS4 und der Xbox One auch für den PC angekündigt wurde; der Release erfolgte aber einige Wochen später. Zeit für ein Zwischenfazit, inwieweit sich der Hype um die PC-Fassung des Sci-Fi-Epos bestätigt hat.

Dass der Jubel bei der Ankündigung eines potentiellen Blockbusters für eine Plattform groß ist, ist nichts Ungewöhnliches. Nicht immer ist damit aber auch ein finanzieller Verkaufserfolg verbunden und so wurden mit Spannung erste Angaben zur PC-Fassung von Destiny 2 erwartet. Zwar gibt es seitens Bungie und Activision weiter keine offiziell Angabe zu den Verkaufszahlen, erste Erhebungen zum Thema sind nun aber seitens der Marktexperten von SuperData Research ans Licht gekommen.

Die Analysten sprechen von einem "soliden Release" des Spiels auf dem PC, das kommerziell gesehen aber "sehr erfolgreich" auf dem heimischen Rechenknecht unterwegs ist. Konkrete Verkaufszahlen werden auch hier nicht genannt, interessant ist aber der Fakt, dass der Anteil der verkauften Deluxe-Versionen des Spiels an den Gesamtverkäufen "hoch" ausgefallen ist und somit den durchschnittlich erzielten Erlöse pro Verkauf in die Höhe getrieben hat.

Im Release-Monat Oktober avancierte Destiny 2 zum insgesamt am viertbesten verkauften PC-Spiel weltweit; dabei werden sowohl die Umsätze per Spieleverkäufe als auch die per Mikrotransaktionen einbezogen. Lediglich die Dauerbrenner League of Legends und PlayerUnknown's Battlegrounds sowie Fantasy Westward Journey Online II konnte der Bungie-Titel weltweit nicht knacken.

Die Aussagen der Marktexperten dürften für Activision durchaus erfreulich sein, schließlich war beim PC-Release nicht alles Gold was glänzt. Nicht nur der verzögerte Release, sondern auch die Wahl von Battle.net als Online-Plattform - und nicht etwa das weiter verbreitete Steam - sorgte mitunter für Unmut in der Community.