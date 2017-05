Bungie und Activision haben im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen bestätigt, dass die Vorbestellungen des Sci-Fi-Sequels Destiny 2 bislang gut laufen. Besonders gefragt sind dabei die teureren Editionen.

Frühentschlossene Käufer von Destiny 2 greifen nur in der Minderheit zur standardmäßigen Spielversion. Vielmehr sind die Sonder-Editionen des Spiels gefragt, wie nun auf der Quartalskonferenz gegenüber Investoren und Analysten bestätigt wurde.

Am häufigsten wandern bei Vorbestellungen bislang die Collector's Edition, die Limited Edition und die Digital Deluxe Edition über die Ladentheke, so Publisher Activision. Diese kosten zwischen 100 und 250 US-Dollar, so dass sich das Unternehmen über einen Geldsegen freuen darf.

Offensichtlich waren die Spieler mit den Erweiterungen zum ersten Destiny zufrieden, weshalb diese zu den teureren Editionen greifen. In diesen ist nämlich direkt der Season Pass enthalten, der zum Bezug der Add-ons nach dem Release des Sequels berechtigt. Destiny 2 erscheint am 08. September für PC, PS4 und Xbox One.