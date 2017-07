Die Betaphase von Destiny 2 für PS4 und Xbox One ist gerade vorbei, nun gibt es genaue Terminangaben für Start und Dauer der Beta der PC-Version des Online- Shooters.

Demnach startet die Betaphase von Destiny 2 auf dem PC am Montag, den 28. August für Vorbesteller sowie einen Tag später, am 29. August für alle anderen Spieler, die sich einen Code sichern konnten.

Viel Zeit zum Zocken wird auch allerdings nicht bleiben, denn die Beta endet bereits am 31. August, wobei weder für Start noch Ende konkrete Uhrzeiten genannt wurden.

Offen bleibt auch noch die Frage, welchem Umfang die PC-Version der Beta von Destiny 2 haben wird. Bei der Konsolenversion handelte es sich noch um einen älteren Build, in dem ihr die Kampagnenmission "Heimkehr" sowie den Strike "Die verdrehte Säule" und verschiedene PvP-Matches im Schmelztiegel absolvieren konntet.

Zu den Systemanforderungen für die Beta von Destiny 2 gibt es konkretere Informationen:

Mindestanforderung:

Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

GeForce GTX 660 2 GB / AMD Radeon HD7850 2 GB

6 GB RAM

Empfohlen:

Intel Core i5-2400 / AMD Ryzen R5 1600X

Nvidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 390

8 GB RAM

Man kann allerdings davon ausgehen, dass dies nicht die finalen Systemanforderungen des fertigen Spiels sind. Bin zum Release der PC-Version am 24. Oktober kann sich natürlich noch einiges ändern. PS4- und Xbox-One-Spieler können bekannterweise ja bereits am 6. September mit Destiny 2 loslegen. Weitere Infos zur Beta sollen in den kommenden Wochen folgen.