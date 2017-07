Das kommende Sci-Fi-Sequel Destiny 2 soll für Activision und Bungie zu einem echten Blockbuster werden. Ob das gelingt? Analysten haben nun eine erste Prognose zu den Verkaufszahlen gewagt.

Geht es nach den Analysten von SuperData, dann wird sich Destiny 2 allein auf dem PC in den ersten drei Monaten nach dem Release satte drei Millionen Mal in digitaler Form verkaufen. Damit wäre das Sequel der sich am besten verkaufende PC-Release seit Overwatch aus Mitte 2016, obwohl die PC-Fassung fast zwei Monate später als die Konsolen-Varianten erscheinen wird.

Insgesamt soll sich Destiny 2 in den ersten drei Monaten nach dem Konsolen-Release allein digital bereits zwischen vier und fünf Millionen Mal verkaufen. Diese Prognose könne man aufgrund des aktuellen Digital-Trends, der Anbindung an das Battle.net von Blizzard und der Performance des Vorgängers liefern. Die Zahl erscheint durchaus beeinddruckend, wenn man bedenkt, dass Box-Versionen in dieser Prognose noch nicht enthalten sind. Bei Blockbuster-Veröffentlichungen machen diese aber immer noch einen großen Anteil an den Gesatmverkäufen aus.