Solstice of Heroes: So funktioniert das Sommer-Event

Entwickler Bungie hat mit "Solstice of Heroes" nun ein Sommer-Event für das aktuelle Sci-Fi-Abenteuer Destiny 2 angekündigt. Wir verraten euch, wann es los geht und was euch konkret erwartet.

Das neue Sommer-Event "Solstice of Heroes" startet am 31. Juli 2018 in Destiny 2 durch. Es wird gleichzeitig auch der einzige Weg sein, wie ihr euch die 400-Power-Armor vor dem Release des großen Add-ons Destiny 2: Forsaken am 04. September 2018 sichern könnt.

"Solstice of Heroes" ist eine Gedenkstätte, um das vergangene Jahr im Sci-Fi-Titel zu feiern. Das Event dreht sich primär um die Zerstörung des früheren Turms und der Wiedergeburt des Goldenen Zeitalters. Spieler sollen sich dabei die Ereignisse der Kampagne des Hauptspiels noch einmal in Erinnerung rufen, nämlich dadurch, dass sie alte Story-Missionen noch einmal bewältigen.

So gibt es für einen zeitlich begrenzten Zeitraum nun einige Redux-Missionen, wobei es sich eben um wichtige Story-Missionen von früher in einer alternativen bzw. leicht angepassten Fassung handelt. In diesem Jahr handelt es sich dabei um die fünf Missionen "Homecoming", "Spark", "Payback", "1AU" und "Chosen". Alle diese Missionen zu bewältigen wird der einzige Weg sein, eure Solstice-of-Heroes-Rüstung upzugraden. Die neuen Rüstungsteile beginnen mit den Shattered-Set und können über das Rekindled-Set bis zum Resplendent-Set aufgewertet werden.

Darüber hinaus gibt es an der Statue via "Moments of Triumph" auch noch einige spezielle Belohnungen. Durch das Erreichen spezieller Meilensteine können sich Gamer außerdem ein neues Eververse-Engramm verdienen.