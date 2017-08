Die Veröffentlichung von Destiny 2 rückt auf PS4 und Xbox One immer näher. Nun wurde bekannt, wieviele Daten Käufer der digitalen Version durch die Leitung jagen müssen.

Wer sich die digitale Version von Destiny 2 ab dem 06. September 2017 für PlayStation 4 oder Xbox One zulegen möchte, für den ist es sicherlich interessant zu wissen, wieviel Platz er möglicherweise auf seiner Konsole freischaufeln muss. Über die entsprechenden digitalen Stores wurden diesbezüglich nun die relevanten Details publik.

Auf der Xbox One werden Spieler demnach etwas weniger Platz benötigen. Auf Microsofts Heimkonsole werden im Pre-Load 29,15 GB an freiem Speicherplatz auf der Festplatte nötig. Unklar ist, wie es in Sachen Installationsgröße aussehen wird, da hier noch Abweichungen durch Patches etc. möglich sind.

Auf der PS4 werden laut PlayStation Store 30,87 GB fällig werden. Einen Pre-Load-Starttermin gibt es aber noch nicht. Bei Sony wird es für gewöhnlich drei bis vier Tage vor dem Release soweit sein.